Castillejo fa gli auguri ad Ibrahimovic: “Ti ho fatto vincere uno scudetto”

Giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic, il quale oggi ha compiuto 41 anni. Nonostante non più la giovanissima età, l'attaccante svedese sta lavorando per tornare a disposizione di Stefano Pioli dopo aver rimediato un grave infortunio al ginocchio. Non sono mancati i messaggi di auguri da parte di amici, compagni di squadra ed ex compagni. Tra questi ce n'è uno un po' più particolare arrivato da Samu Castillejo, oggi calciatore del Valencia. Attraverso una storia su Instagram, l'ex numero 7 rossonero ha postato una foto insieme ad Ibrahimovic scrivendo queste parole: "Tanti auguri legend. Ti ho fatto vincere uno scudetto...folle". Ad Ibra sicuramente sarà scappato un sorriso. Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.