Calhanoglu snobba Ibrahimovic, il turco “sceglie” lo svedese Isak (Video)

Hakan Calhanoglu stila il suo quintetto dei sogni in base a nazionalità casuali e snobba Ibrahimovic, scegliendo Isak come svedese. Il turco passato dal Milan all'Inter nella scorsa stagione ha scelto una sua top 5 su Tik Tok, selezionando un calciatore per ogni bandiera che compariva sullo schermo. C'è Ronaldinho per il Brasile, Lautaro Martinez per l'Argentina, Arturo Vidal per il Cile e Pogba per la Francia. Ma a fare scalpore è la scelta sulla Svezia.