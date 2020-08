Calhanoglu miglior giocatore di luglio: la soddisfazione del turco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soddisfazione personale importante per Hakan Calhanoglu che, nella giornata di oggi, ha ricevuto il premio dell’Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore del mese di luglio. Il turco, intervenuto su Instagram, ha voluto esprimere la sua gioia per questo riconoscimento, scrivendo queste parole:

“Sono molto onorato di esser stato premiato dall’AIC come miglior giocatore del mese di Luglio. È il frutto del duro lavoro della squadra durante un periodo difficile. Mi auguro di vincerne presto altri! Forza Milan”.