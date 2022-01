Calabria: “Guardiamo con fiducia e speranza a questo 2022! Buon anno”

Davide Calabria, terzino del Milan, è intervenuto su Instagram per augurare un anno di fiducia e speranza ai suoi followers

Il 2021 è stato l'anno della definitiva consacrazione per Davide Calabria. Dopo essersi affermato nel Milan e diventato un perno insostituibile della squadra, il classe 1996 ha conquistato un posto anche in Nazionale. Un infortunio al polpaccio non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime partite, ma nel 2022 ritornerà ad occupare il suo posto in campo. Ecco il suo augurio per un anno di fiducia e speranza arrivato attraverso Instagram.