Buon compleanno Kjaer: gli auguri del Milan sui social

NEWS MILAN – In casa Milan oggi compie gli anni uno dei nuovi arrivi del mercato di gennaio: Simon Kjaer.

Per Kjaer, difensore centrale danese nato nel 1989, oggi sono 31 anni. Nella sua breve esperienza al Milan ha collezionato 7 presenze (4 in campionato e 3 in Coppa Italia). Anche la redazione di PianetaMilan.it si unisce agli auguri che il Milan ha fatto al giocatore sui social.

