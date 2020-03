Serie A, i bilanci delle squadre: i conti del Milan sono in profondo rosso

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul bilancio delle squadre di Serie A. Per quanto riguarda il Milan, il club rossonero ha chiuso il 2018-19 a -146 milioni. Nella scorsa stagione gli stipendi sono cresciuti di 30 milioni a quota 184,8 milioni, mentre le entrate sono inchiodate intorno a 200 milioni di euro, che diventano 228,5 con i proventi non monetari.

L'aspetto positivo che la tenuta patrimoniale è stata ripristinata grazie alle iniezioni di Elliott, pari a 345 milioni (compresi i 60 versati tra luglio e settembre 2019 e al netto del rimborso dei bond). Nel mercato di gennaio inoltre si è cominciato a fare cassa e ad alleggerire il monte-ingaggi.