Buon compleanno Jankulovski, gli auguri social da parte del Milan

MILAN NEWS – Compie oggi 43 anni un grande ex del Milan: Marek Jankulovski.

Il terzino sinistro ceco, che nel corso della sua carriera da giocatore ha trascorso 6 stagioni con la maglia rossonera, viene festeggiato e ricordato dal club con un post sui profili ufficiali della società. Da giocatore, Jankulovski ha collezionato con il Milan ben 158 presenze mettendo a segno 5 gol. Ricordiamo che Marek, è stato un punto fermo del Milan di Carlo Ancelotti nella stagione 2006/2007, giocando titolare la vittoriosa finale di Champions League di Atene vinta 2-1 contro il Liverpool. La redazione di PianetaMilan.it si unisce agli auguri.

