Buon compleanno Cafu: gli auguri social del Milan al ‘Pendolino’

Marcos Cafu compie oggi 51 anni: il Milan, suo ultimo club in Italia, gli ha dedicato un post di auguri sui propri canali social ufficiali

Nato a São Paulo ( Brasile ) il 7 giugno 1970 , oggi Marcos Evangelista de Moraes, meglio conosciuto come Cafu , compie 51 anni . Il Milan , suo ultimo club in Italia, gli ha augurato buon compleanno con un post sui propri canali social ufficiali.

Cafu, vero e proprio giramondo del calcio, ha giocato in patria con il São Paulo e con il Palmeiras, poi in Spagna con il Real Saragozza. È in Serie A, però, con la maglia della Roma, che si è consacrato. Il Diavolo lo ha prelevato dai giallorossi nell'estate 2003.