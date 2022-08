Buon compleanno a Brahim Diaz: il post del Milan sui social

Brahim Diaz è chiamato a riscattare una stagione non esaltante, per usare un eufemismo. Lo spagnolo, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza dei nuovi arrivati Yacine Adli e soprattutto Charles De Ketelaere, che si candidano fortemente ad una maglia da trequartista titolare. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>