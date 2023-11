Bugatti e Adidas, Leao indosserà gli speciali scarpini

Rafael Leao è uno dei calciatori simbolo del Milan. Il portoghese fa della velocità una delle sue armi migliori. Anche per questo il giocatore portoghese del Milan è stato scelto per la collaborazione tra Bugatti e adidas per creare una straordinaria scarpa da calcio in edizione limitata: la adidas X Crazy Bugatti. Solo 99 paia disponibili in tutto il mondo che verranno messe all'asta su Collect Web 3. Gli scarpini saranno svelati per la prima volta in campo in esclusiva da Rafael Leao e Karim Benzema nel novembre 2023. Qui il post su Instagram dell'Adidas.