Bodo/Glimt campione, Hauge: “Orgoglioso di far parte di questa storia”

Norvegia, Bodo/Glimt campione: il commento di Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il norvegese del Milan Jens-Petter Hauge ha commentato su Instagram la vittoria del campionato della sua ex squadra, il Bodo/Glimt. “Oggi ho vinto il mio primo campionato con la mia ex squadra, il Bodo/Glimt. Sono orgoglioso di essere una parte di questa storia. Il mio club dell’infanzia e lì ho alcuni dei miei migliori amici. Bellissima serata”, ha scritto il numero 15 rossonero. Sì, davvero una serata che difficilmente si dimenticherà in fretta visto che ieri Hauge ha messo a segno anche il suo primo gol in Serie A e ora si lancia verso la sua prima maglia da titolare contro il Lille giovedì sera.