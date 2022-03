Biglietti Milan-Empoli, aperta la vendita per terzo anello blu e rosso laterale

Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha comunicato il via alla vendita dei biglietti per il terzo anello blu e terzo rosso laterale

Una comunicazione che sottolinea ancora di più l'entusiasmo dei tifosi del Milan, che non manca mai da diversi mesi a questa parte. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato l'apertura alla vendita dei biglietti per il terzo anello blu e per il terzo rosso laterale in occasione della gara contro l'Empoli. Si prevede una risposta importante dunque a San Siro per la gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Le Top News di oggi sul Milan: Kessie ad un passo dall'addio, esclusiva Maccarone e tanto altro