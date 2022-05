Berlusconi: “Una profonda emozione lo Scudetto sulle maglie del Milan”

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan, si è complimentato con i rossoneri per la vittoria del 19° Scudetto sul suo account 'Facebook'

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan ed oggi patron del Monza, finalista dei playoff in Serie B, si è complimentato con i rossoneri per la vittoria del 19° Scudetto sul suo account 'Facebook'.