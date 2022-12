Berlusconi festeggia il compleanno del Milan: “Viva il nostro Milan, sempre”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, non dimentica il suo passato in rossonero: ieri ha pubblicato un post sul compleanno del Milan

Quella di ieri è stata una giornata speciale per il Milan e i suoi tifosi. Ieri, infatti, il club ha compiuto il 123esimo compleanno e tanti ex calciatori e allenatori rossoneri hanno avuto modo di celebrare una data così importante per il mondo del calcio. Non è mancato nemmeno il messaggio social di Silvio Berlusconi, oggi presidente del Monza ma che fino al 2017 è stato il presidente del club rossonero. Ecco, di seguito, il suo messaggio apparso su Twitter.