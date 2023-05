Bennacer, il messaggio social del Team Raiola: “In bocca al lupo Isma”

Quest'oggi Ismael Bennacer si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo aver rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Il centrocampista algerino, come annunciato dal Milan attraverso un comunicato ufficiale, dovrà rimanere fermo ai box per i prossimi sei mesi. Non sono mancati i messaggi di pronta guarigione da parte dei compagni di squadra, così come si è fatto sentire subito a supporto il Team Raiola, scuderia che si occupa della procura del centrocampista del Milan. "In bocca al lupo Isma", il messaggio pubblicato su Instagram insieme ad una foto che ritrae Bennacer sorridente sul letto dell'ospedale. Milan, Maldini ci prova per un crack argentino >>>