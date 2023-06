Belgio, gli scatti di De Ketelaere con il Belgio U21 in vista dell’Europeo

Ecco alcuni scatti di Charles De Ketelaere, trequartista del Milan, nel ritiro del Belgio Under 21 in vista dell'Europeo

Nonostante un'annata non all'altezza delle aspettative con il Milan, Charles De Ketelaere è stato selezionato dal Belgio Under 21 per l'Europeo di categoria che prenderà il via tra pochi giorni tra Georgia e Romania e soprattutto sarà già valido come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.