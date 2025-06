Bargiggia: “Il calcio italiano fa pena. Allegri e Tare passano per fenomeni”

Attraverso il proprio profilo X, Paolo Bargiggia ha parlato del calcio italiano e del Milan , analizzando le scelte di mercato di Igli Tare e Massimiliano Allegri . Negli ultimi giorni, infatti, si è sparsa la voce che il nuovo dirigente e il nuovo tecnico rossonero vorrebbero costruire il famoso "instant team", ovvero una squadra con esperienza capace di giocarsi fin da subito titoli e alte posizioni in classifica. Il giornalista, però, sembra non apprezzare tale idea. Ecco, di seguito, le parole di Bargiggia .

"Il calcio italiano fa ufficialmente pena: dove, negli altri Paesi crescono e vincono con i giovani e con i Progetti, qui si fanno gli Instant Team come al Milan con Allegri e Tare, due che passano per Fenomeni. Vincete pure il campionato, non cambierò mai idea".