Baresi con la nuova seconda maglia del Milan: “Quanti ricordi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa mattina PUMA e A.C. Milan hanno presentato, ufficialmente, la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2020-2021 (LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE).

Seconda maglia Milan ispirata al MUDEC

La maglia è ispirata alle linee estetiche del Museo delle Culture – MUDEC della città di Milano. Come di consueto, il club rossonero ha omaggiato con una maglia in regalo le sue vecchie glorie.

Baresi con la seconda maglia, quella bianca

Tra queste, ovviamente, c’è Franco Baresi, al Milan dal 1977 al 1997, storico ex capitano rossonero, che ha manifestato tutta la propria soddisfazione con un post sul suo account personale del popolare social network ‘Twitter’.

“Che omaggio! La nuova maglia bianca away, quanti ricordi“, il commento di Baresi, oggi, come noto, brand ambassador del club di Via Aldo Rossi per l’Italia e per l’estero.

Ecco i ricordi vincenti di ‘Kaiser Franz’ Baresi

Con la seconda maglia il Milan, infatti, negli anni Novanta, con Baresi leader della difesa, ha vinto la Coppa dei Campioni del 1989 e quella del 1990. Era squalificato, invece, nella finale di Champions League del 1994, comunque vinta dai rossoneri di bianco vestiti.

GUARDA QUI LE FOTO UFFICIALI DELLA PRIMA MAGLIA MILAN 2020-2021 >>>

GUARDA QUI LE FOTO UFFICIALI DELLA SECONDA MAGLIA MILAN 2020-2021 >>>

GUARDA QUI LE FOTO UFFICIALI DELLA TERZA MAGLIA MILAN 2020-2021 >>>