ATP Finals, Djokovic supera Sinner: il Milan celebra entrambi sui social

Come anticipato in un articolo precedente, nella serata di oggi, al 'PalaAlpiTour' di Torino Novak Djokovic ha superato con un doppio 6-3 l'italiano Jannik Sinner, in quello che può essere visto come un 'derby' tra tifosi del Milan. Il settimo successo alle ATP Finals per il serbo, che mette il punto esclamativo sull'ennesima ottima stagione della carriera.