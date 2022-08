Atalanta-Milan, Theo Hernandez ricorda il suo meraviglioso gol a San Siro

Theo Hernandez, in vista di Atalanta-Milan, ha ricordato sui social il coast-to-coast che ha fatto esplodere San Siro lo scorso 15 maggio

Dopo la bella vittoria contro l'Udinese, il Milan affronterà l'Atalanta al 'Gewiss Stadium' nella partita valida per la 2^ giornata di Serie A. I bergamaschi, nelle ultime stagioni, fanno emergere ricordi particolarmente dolci ai tifosi del Diavolo: dalla Champions League conquistata dopo diversi anni, all'ultima a San Siro dello scorso anno che ha praticamente consegnato lo scudetto a Stefano Pioli. Una vittoria straordinaria in cui spicca il gol meraviglioso di Theo Hernandez, protagonista di una progressione di 90 metri in cui ha scartato gli avversari con una facilità impressionante.