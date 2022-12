Addio a Sinisa Mihajlovic, il saluto dell’ex Milan Seedorf

Ieri si è purtroppo spento Sinisa Mihajlovic. Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha valuto salutare il suo ex collega

Ieri si è spento Sinisa Mihajlovic dopo una lunga lotta contro la leucemia mieloide acuta, durata tre mesi. L'ex giocatore di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter , nonché ex allenatore di Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino si è spento a 53 anni , lasciando a moglie Arianna, le figlie Virginia e Viktorija e i figli Marco, Miroslav, Dusan e Nicholas . La sua avventura sulla panchina del Milan era datata stagione 2015-2016 . In tutto 38 partite, con 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte tra Serie A e Coppa Italia , prima dell' esonero avvenuto nell' aprile 2016 .

"Il fischio finale della tua partita mi ha paralizzato per almeno un'ora. Nell'ambiente del mondiale tutto va veloce e quasi tutte le persone sono nella loro massima felicità vivendo un sogno. Tu lasciandoci hai creato un vuoto e lo hai riempito di profonde riflessioni sulla vita. In particolare la tua vita. Sei stato un guerriero anche durante la battaglia più dura e mi hai confermato quanto vale la pena lottare per quello che si ama. Tu amavi la vita e te ne sei andato senza avere rimpianti. Con un rispetto e affetto enorme ti saluto amico mio. Ora la pace sarà con te e potrai riposare in eterno. Grazie di tutto caro Sinisa, mando le mie condoglianze alla tua famiglia".