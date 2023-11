Adani: “La Bobo Tv non esiste più. È stato mandato tutto a p*****e…”

Lele Adani: "La Bobo Tv è il passato, mi piange il cuore"

"C'è stato un confronto acceso, professionale, con modi totalmente sbagliati e irrispettosi. Questo ha raffreddato la possibilità di riflettere e tornare sui nostri passi come fatto altre cento volte prima. Passano due giorni ed ecco la richiesta di prendere una pausa. In mezz'ora io, Nicola e Antonio abbiamo comunicato che ci saremmo presi una pausa. Io per primo. Come si fa ad andare in diretta col sorriso sulle labbra a parlare di nuovi format come se niente fosse? E quando li hai pensati? Ci ha ringraziati definendoci collaboratori, siamo diventati improvvisamente dei collaboratori… A me che aveva detto ‘La Bobo Tv non la posso fare senza te'. Io che avevo fatto di tutto per farla nascere. E cosa dire del fulmineo accordo con la Lega Serie A? Sia chiaro, contro la Lega non ho niente però mi chiedo: quando lo hai fatto? Ci sono i tuoi fratelli in attesa di una risposta e tu ci dai sopra un colpo di spugna".