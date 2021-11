‘AC Milan is everything’: la carica social per il derby Milan-Inter

Con lo slogan 'AC Milan is everything' il club rossonero, sui propri canali social, carica giocatori e tifosi per il derby Milan-Inter

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45 a 'San Siro', si disputerà Milan-Inter, il tanto atteso derby di Milano valevole per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022.

Per l'occasione il club rossonero, attraverso i propri canali social ufficiali, ha voluto rilanciare lo slogan 'AC Milan is everything', ovvero 'il Milan è tutto', che ha già campeggiato sui muri della città di Milano in settimana con delle speciali proiezioni video dedicate.

"Per la maglia, per la storia, per l'orgoglio: perché il Milan è tutto, forza ragazzi!", l'appello del Diavolo sui social affinché giocatori e tifosi si carichino in vista della stracittadina odierna.