Milan sui social – Saelemaekers: “Felice per l’esordio, ora il Derby”

ULTIME MILAN – Non è mai banale esordire con la maglia del Milan, in uno stadio storico e prestigioso come San Siro. Anche se il momento storico non è dei migliori in casa rossonera, l'emozione provata domenica contro l'Hellas Verona da Alexis Saelemaekers deve essere stata fortissima. L'esterno belga era arrivato da poche ore ed è subito stato messo in campo, vista l'emergenza infortuni rossonera. Buon impatto sulla gara dal punto di vista della personalità, anche se poco concreto. Oggi ha parlato in conferenza stampa per presentarsi e poco fa ha pubblicato su Instagram due foto della giornata dell'esordio, accompagnate da questo pensiero: "Che serata domenica! Sono molto felice e orgoglioso di aver fatto il mio esordio a San Siro davanti a questi tifosi pazzeschi! Ora concentrati sul Derby! Forza Milan".

