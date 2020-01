Milan sui social – Massaro su Kobe Bryant: “RIP campione”

ULTIME MILAN – Una notizia sconvolgente e che ha shockato tutto il mondo dello sport: Kobe Bryant, leggenda del basket NBA, ha perso la vita in un incidente in elicottero. Aveva 41 anni e con lui sul velivolo c’erano anche altre cinque persone, tra cui la figlia tredicenne. Bryant era, tra l’altro, anche un grandissimo tifoso del Milan, essendo cresciuto in Italia. Ha amato il Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, in cui giocava anche Daniele Massaro. Proprio l’ex attaccante rossonero l’ha voluto salutare sul proprio profilo Instagram. Foto con la maglia del Milan, a Milanello, e un semplicissimo: “RIP campione”.

