Milan sui social – Gabbia abbracciato a un sorridente Paquetà

ULTIME MILAN – Non è un momento semplice per Paquetà, che potrebbe anche essere ceduto. Il brasiliano sembra vivere un periodo di crisi anche personale, oltre che calcistica, tanto da chiedere di non essere convocato perchè poco sereno. Si dice non si sia ben ambientato a Milano e non sia molto felice, anche perchè non è riuscito a legare bene con nessuno, al di fuori del Milan. Già, perchè nello spogliatoio non sembra trovarsi male, come testimonia la foto pubblicata su Instagram da Matteo Gabbia, in cui il difensore abbraccia il centrocampista brasiliano. Entrambi molto sorridenti. Magari il buon umore può far bene al numero 39.

