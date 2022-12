TOP VIDEO 2022: Gattuso show a Valencia in conferenza stampa

Gloria del Milan, ora Gennaro Gattuso è allenatore del Valencia e ha spesso dato spettacolo rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Uno dei momenti più divertenti dell'anno è quello in questo video.

Gloria del Milan, ora Gennaro Gattuso è allenatore del Valencia e ha spesso dato spettacolo rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Uno dei momenti più divertenti dell'anno è quello in questo video che trovi in alto, quando un giornalista lo chiama "Signore" e lui ironicamente chiede di essere chiamato semplicemente "Mister" o "Rino", perché "il Signore sta in cielo", suscitando le risate di tutti i giornalisti presenti. Il solito Gattuso, che si sa far voler bene e che è persona vera, da amare. Ricordiamo che del Milan, oltre che giocatore, è stato anche allenatore. Ovviamente con meno successi, ma facendosi comunque amare dalla tifoseria. Sul campo, invece, ha vinto tutto.