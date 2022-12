TOP VIDEO 2022: Bob Sinclair canta Pioli is on fire

Bob Sinclar, noto DJ impegnato in un’altra serata italiana in discoteca, canta “Pioli is on fire” insieme a chi era presente nel locale. Ecco il video.

La scorsa estate è stata l'estate del Milan, dei Campioni d'Italia, e anche Bob Sinclar è stato travolto dall'onda rossonera. Il noto DJ, impegnato in discoteca nel nostro Paese, si è ritrovato ad ascoltare tutti cantare “Pioli is on fire” e inizialmente non riusciva a capire. Dopodiché, impegnato in un'altra serata in discoteca, si è unito ai milanisti e a tutti gli altri e si è messo a cantare insieme a chi era presente nel locale, senza più stupirsi, come si evince dal video in alto. L'augurio è che ci possa essere un'altra canzone tutta rossonera nelle discoteche di tutto il mondo anche la prossima estate.