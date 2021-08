‘Sweet Years’ non va più di moda: bilancio in rosso per Maldini e Vieri

Gli Sweet Years non vanno più di moda. Il brand lanciato da Paolo Maldini e Christian Vieri nel 2003 ha il bilancio in rosso

Gli Sweet Years non vanno più di moda. Il brand lanciato da Paolo Maldini e Christian Vieri nel 2003 ha il bilancio in rosso. I due ex calciatori del Milan detengono tuttora il 18% , del marchio, grazie alla fondazione della società Go Old '50 . L'anno successivo al lancio, il marchio aveva guadagnato 4 milioni di euro ed era anche entrato nel videogioco di Konami PES 4 , nel quale i due giocatori esultavano togliendosi la maglia mostrando il cuore rosso, simbolo di Sweet Years.

Oggi, però, la storia è diversa. Come riporta 'Calcio e Finanza', Go Old '50 ha chiuso il bilancio al 31 agosto in perdita: i ricavi sono stati pari a quasi 680mila euro, in calo rispetto ai 780mila del 2019 (complice anche l'emergenza Covid), mentre i costi sono stati superiori a 690mila euro; perdita di esercizio pari a poco più di 52mila euro. Nonostante questo la società continua a vendere, con i giovani Maldini e Vieri ancora in copertina sul sito per la collezione 'Hearts Collection'.