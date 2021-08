Serie A – Gli acquisti più costosi dal Brasile: 5 ex Milan nella Top 10

Transfermarkt, noto portale calcistico, ha pubblicato la Top 10 degli acquisti dei brasiliani più costosi in Serie A: presenti 5 ex Milan

Transfermarkt, noto portale calcistico, ha pubblicato la Top 10 degli acquisti dei brasiliani più costosi in Serie A. Non mancano le sorprese in classifica. Presenti ben cinque ex Milan, con Paquetá a comandare. L'attuale fantasista del Lione è costato ai rossoneri ben 38,4 milioni di euro e non ha sicuramente reso secondo le aspettative. Sul podio anche Gabriel Barbosa, meglio noto come 'Gabigol', e Alexandre Pato. In classifica, per quanto riguarda il Milan, anche Leo Duarte, Thiago Silva e Kakà. Di seguito la Top 10 completa.