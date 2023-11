Rodrigo Ely e l’aneddoto sugli allenamenti ‘in cinese’ di Thiago Silva

Intervistato da Gianluca Di Marzio , Rodrigo Ely , che oggi festeggia il suo compleanno, ha ricordato i suoi tempi al Milan . Il difensore, che è cresciuto nella Primavera rossonera e ha vestito la maglia del Diavolo dal 2015 al 2017, ha ricordato un curioso aneddoto legato a Thiago Silva , altro ex, e storico, difensore del Milan : "A quei tempi era il migliore in circolazione, ma era anche un tipo molto tranquillo e sapeva trasmetterti quella tranquillità. Vedeva che avevo le qualità, ma a volte ero nervoso, le cose non venivano fuori come volevo, e lui sapeva come portarmi alla calma. Per me, un bambino, fu importantissimo".

Il classe '93, ora al Gremio, ha poi continuato: "All'inizio è stato molto complicato. Penso alle prime volte in cui mi misero a fare lavoro tattico specifico… In Brasile questo non esisteva, era come se mi parlassero cinese! Per un difensore gli anni in Italia sono un bagaglio importantissimo, te lo porti dietro per tutta la carriera. È come un master in difesa".