Opta, sul proprio profilo X, riporta una curiosa statistica su Tijjani Reijnders e il sul gol in Lecce-Milan. L'olandese come Ruud Gullit

Il Milan continua con il suo periodo negativo: i rossoneri, dopo la vittoria fondamentale in Champions League contro il PSG, non sono riusciti a ritrovare i tre punti in campionato. Contro il Lecce una gara dai due volti, ma non è tutto da buttare per il Diavolo. Ecco una curiosa statistica.