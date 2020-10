Real Madrid, peggior 11 di sempre: c’è anche Cassano. La formazione | News

Cassano nei peggiori undici del Real Madrid

ULTIME NOTIZIE EX MILAN – Una carriera sempre al limite per Antonio Cassano, che ha sfiorato il cielo con un dito prima di cadere in una spirale di ‘cassanate’. L’ex attaccante del Milan tra le altre, è stato ingaggiato dal Real Madrid nel gennaio 2006, perché in possesso di qualità tecniche non comuni. La sua avventura in Spagna è durata però soltanto un anno e mezzo, prima che, nel giugno 2017, decidesse di trasferirsi alla Sampdoria dopo sole 29 presenze e 4 reti realizzate. Una parentesi che, secondo ‘AS’, gli è valsa un posto nei peggiori giocatori di sempre delle ‘Merengues’. Il noto quotidiano spagnolo ha stilato una particolare formazione che lo vede insieme ai più grandi flop della storia del glorioso club spagnolo. Eccola nel dettaglio:

Bizzarri; Diogo, Woodgate, Spasic, Coentrao; Gravesen, Pablo Garcia, Faubert; Balijc, Cassano, Drenthe.

