Rafaela Pimenta, la procuratrice di Bennacer tifa Milan? L’indizio social

L'indizio social che non è passato inosservato: Rafaela Pimenta, nuova procuratrice di Ismael Bennacer, ha una simpatia per il Milan

Ismael Bennacer, da pochissimi giorni, ha deciso di affidarsi alla scuderia di Enzo Raiola, cugino di Mino scomparso un paio di mesi fa. All'interno della squadra c'è anche la nota avvocatessa Rafaela Pimenta, ormai riconosciuta in tutto il mondo in quanto cura gli interessi di persona dei suoi assistiti. Sbirciando sul suo profilo Instagram, c'è un dettaglio che non è passato inosservato.