Pioli sfotte Di Canio: “Che look! Assomigli a qualcuno”

Pioli e Di Canio, che somiglianza!

Dopo un periodo difficile dal punto di vista dei risultati, il Milan è ritornato alla vittoria battendo la Roma per 2-1. Tre punti fondamentali per tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici e consolidare un piazzamento in Champions League. Stefano Pioli aveva ripetuto più volte che non riconosceva la sua squadra nelle ultime uscite, troppo brutta per essere vera. Lo si capiva dal tono di voce, nelle interviste post-partita, in cui elogiava comunque la squadra nonostante tutto. “Non ci siamo troppo esaltati quando le cose andavano bene al 100%, non ci buttiamo a terra adesso”. Le critiche arrivate nei confronti dei rossoneri erano forse troppo avventate, ma le partite contro Spezia, Inter e Stella Rossa non potevano che far scattare un normale campanello d’allarme. Il successo contro la Roma è stato una vera boccata d’ossigeno; una conquista per guardare al futuro con il solito ottimismo.

Il post di Roma-Milan, in tal senso, non poteva che essere diverso. L’allenatore rossonero era raggiante dopo la vittoria contro una diretta concorrente, spiegando come la gioventù della sua rosa può portare a cali di rendimento comunque fisiologici. Alla fine dell’intervista con i colleghi di ‘Sky Sport’, complice l’euforia, arriva una battuta indirizzata a Paolo Di Canio, presente in studio. L’ex attaccante della Lazio ha optato per un cambio di look, facendosi crescere una barbetta non troppo diversa da quella dello stesso Pioli. Un assist troppo ghiotto da non cogliere per il mister rossonero, che ha così parlato: “Voglio fare i complimenti a Paolo (Di Canio ndr), ha stile e mi assomiglia con quella barba (ride ndr)“.

Una battuta che ha scatenato le risate di Fabio Caressa e ospiti, Di Canio a parte, che ha fatto fatica ad esternare un sorriso. Giudicate voi, la somiglianza invece sembra abbastanza evidente.

Infortuni Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic: ecco l’esito degli esami >>>