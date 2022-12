Il Milan, mille giorni di infortunio e la depressione: i 30 anni di Van Ginkel

Ricordate Marko Van Ginkel? L'ex centrocampista del Milan oggi compie 30 anni. Non ha lasciato gran ricordi di sé durante la sua esperienza in rossonero, così come la sua carriera da calciatore è stata ad oggi veramente sfortunata per via di numerosi infortuni. Scopriamo insieme alcune curiosità sul calciatore olandese, oggi in forza al PSV Eindhoven.