Da “Mai visto uno così” a “Ma come ti vesti?”: i 25 anni di Bennacer

Giornata di festa per Ismael Bennacer, il quale oggi compie 25 anni! Arrivato al Milan nell'estate del 2019, il centrocampista ex Empoli è diventato un perno del centrocampo rossonero e uno degli uomini più importanti della rosa di Stefano Pioli. In attesa di un rinnovo che non dovrebbe essere messo in discussione, scopriamo alcune curiosità sul suo passato: i suoi idoli, il look improponibile e quella volta che lo scout pensò 'Mai visto uno così'.