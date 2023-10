Milan-Lazio, al gol di Pulisic esulta anche il padre di… Pulisic (Video)

Quando la sfida fra Milan e Lazio sembrava poter diventare ancora più complicata di quanto non fosse, ecco il gol del numero 11 del Milan. Le telecamere hanno ripreso l'esultanza di San Siro e non solo. Allo stadio vi era anche il padre di Pulisic e dal video postato dal profilo ufficiale del club rossonero possiamo assistere a tutta la sua gioia. LEGGI ANCHE: Milan, i pochi dubbi in vista del match con il Borussia Dortmund >>>