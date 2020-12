Milan, Josè Mari compie 42 anni: ecco cosa fa oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Chi si ricorda di Josè Mari? Non è facile riuscirci. È stato attaccante del Milan dal 1999 al 2002, ma le presenze in maglia rossonera sono state davvero poche: 52 e solo 5 gol. Arrivato come grande colpo di mercato, in Serie A non si è mai rivelato un vero bomber, chi lo ricorda probabilmente lo farà per il suo passato all’Atletico Madrid. Una volta lasciato il Milan è tornato all’Atletico per un anno, per lasciarlo la stagione successiva, in direzione Villarreal.

L’addio al calcio è avvenuto nel 2013, dopo aver giocato nello Xerez. Da quel momento, Josè Mari (che oggi spegne 42 candeline) si è dedicato alla famiglia e… al culturismo. Tanti muscoli e tatuaggi messi in mostra nelle foto sul proprio profilo Instagram. In questi giorni ha fatto ritorno in Italia, a Napoli, per incontrare Pepe Reina, suo ex compagno al Villarreal. Ovviamente ha pubblicato alcune foto del viaggio e a prima vista è assolutamente irriconoscibile. Idem se si spulcia il profilo Instagram, salvo per qualche foto d’epoca. Insomma, al Milan ha fallito, ma adesso Josè Mari è un vero bomber.