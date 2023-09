Milan, l’idea di Pulisic per un calcio meno noioso. Ma dopo il derby…

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha proposto un'idea per un calcio meno noioso. Ma dopo il derby forse ci ripenserà...

Alcuni giorni fa Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato invitato al 'The American Dream Podcast', tenuto dal suo compagno in Nazionale Tim Ream, difensore del Fulham. Nel corso dell'intervento a 'Captain America' è stato chiesto come cambierebbe il calcio se avesse la possibilità di introdurre una nuova regola. Ecco, quindi, la sua risposta.