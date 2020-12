Milan, Ibrahimovic cambia sponsor per le scarpe? Le indiscrezioni

Milan, Ibrahimovic passa da scarpe ‘Nike’ a ‘Diadora?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto cambiare. Non squadra di calcio, giacché è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2021 e, con il nuovo anno, si discuterà anche della possibilità di prolungarlo per un’altra stagione.

Bensì sponsor di scarpe. Lo ha rivelato il popolare sito web sportivo ‘Footy Headlines‘. Qui viene spiegato come Ibrahimovic, notoriamente, da tempo, sponsorizzato ‘Nike‘, avrebbe deciso di congedare le scarpe prodotte dall’azienda tedesca per scegliere, al contrario, un brand italiano, ‘Diadora‘.

Nelle foto dell’allenamento di ieri a Milanello, quello precedente al nuovo infortunio accusato da Ibrahimovic (stavolta al soleo del polpaccio sinistro), Ibrahimovic indossava un paio di scarpini da gioco completamente neri. Nessun logo, niente marchio. Ma, per ‘Footy Headlines‘, confezionati da ‘Diadora‘.

Le scarpe in questione, infatti, sarebbero riconoscibili, e riconducibili all’azienda del BelPaese, per il disegno della suola e del tallone. In fin dei conti, negli ultimi mesi, Ibrahimovic ha continuato a vestire scarpe ‘Nike‘ nelle sue partite con il Milan, nonostante il suo contratto sia scaduto.

Ieri, per ‘FH‘, Ibrahimovic ha utilizzato un paio di ‘Diadora Brasil Made In Italy Elite Tech‘, tuttavia con la tomaia in un tessuto sintetico, differente rispetto alla versione standard. Aumentano, dunque, le voci di un avvicinamento di Ibrahimovic a ‘Diadora‘, dopo che, anche nello spot per ‘Buddyfit‘ con Diletta Leotta, aveva indossato una maglia nera con tale brand.

