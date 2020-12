Milan, i tormentoni del 2020: “Donnarumma alla Juve gratis”

Milan, il tormentone del 2020: Donnarumma alla Juve gratis

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oltre al resoconto sportivo, ogni fine anno si porta dietro diverse curiosità che possono diventare veri e propri tormentoni. Il lato prettamente legato alla questione campo ha restituito un Milan nuovamente protagonista in campionato e non solo. Dal post-lockdown in poi la squadra di Stefano Pioli ha iniziato una vera e propria marcia trionfale grazie agli innesti di gennaio (Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers), ma anche all’esplosione definitiva di alcun giocatori già presenti in rosa.

Uno di questi, cresciuto a dismisura nonostante le sue immense qualità già dimostrate, è Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero è un ‘giovane veterano’ di questa squadra. A soli 21 anni ha già sfondato il muro delle 200 presenze con la maglia del Milan, diventandone un fuoriclasse assoluto. Ma quale sarebbe il grande tormentone che lo vede protagonista anche fuori dal campo in questo pazzo 2020?

Come noto il classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2021, ragion per cui ci sarebbe per lui la possibilità di accordarsi gratis con un’altra squadra da gennaio in poi. Tante ne sono state dette sul suo futuro, mentre Donnarumma ha sempre fatto sapere di voler prolungare il suo rapporto con il Milan. Ma ci sono voci che è impossibile fermare tanto che diventano, appunto, dei veri e propri tormentoni. Come il suo continuo accostamento alla Juventus. Già dai tempi del post Buffon, il nome di Donnarumma è sempre stato uno di quelli più in auge. L’ex portiere della nazionale, nel frattempo, se n’è andato ed è ritornato in bianconero, ma Gigio è rimasto ben saldo al suo posto.

Ma le indiscrezioni non si sono arrestare nemmeno in questo caso. Il 2020 è stato l'anno di 'Donnarumma alla Juve gratis'. Ecco con quale modalità: Mino Raiola, agente del giocatore, avrebbe chiesto 10 milioni di euro per il rinnovo, cifra che il Milan non vorrebbe sborsare. La Juventus, invece, concederebbe questo ingaggio visto lo status da parametro zero al portiere, lasciando partire Wojciech Szczęsny. Uno scenario ad oggi abbastanza improbabile e senza alcun fondamento. Ma le voci continuano a continueranno a circolare con una sola certezza: Donnarumma, come noto, è tifoso del Milan e difficilmente farebbe uno sgarbo simile ai colori del suo cuore. I tifosi rossoneri, viste le super prestazioni di quest'anno, sperano che la sua fede si trasformi però presto in un nuovo rinnovo di contratto.