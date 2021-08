Milan, con l’arrivo di Florenzi sarà il primo club per podi al FIFA Puskas

Con l'acquisto di Florenzi, il Milan diventa la prima squadra al mondo per numero di giocatori finiti sul podio del FIFA Puskas Award

Con l'acquisto di Florenzi, il Milan diventa la prima squadra al mondo per numero di giocatori finiti sul podio del FIFA Puskas Award. Come riportato dal noto giornalista Giuseppe Pastore, i rossoneri possono vantare in rosa ben tre calciatori protagonisti dell'ambito premio.