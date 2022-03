Messi cittadino onorario di San Severino Marche, viene invitato in città

Secondo la ricostruzione dell'albero genealogico di Messi, gli avi erano originari proprio del paese marchigiano. I dettagli e le ultime.

Stefano Bressi

La cittadina di San Severino Marche, in provincia di Macerata, riconoscerà a Lionel Messi il titolo di cittadino onorario. L'argentino del Paris Saint-Germain, infatti, sembra abbia origini marchigiane. Classe 1987, è uno dei giocatori più forti del mondo, ha vinto sette volte il Pallone d'Oro e ancora oggi è tra le stelle del calcio. Gli antenati paterni sono di Recanati, mentre quelli materni settempedani. La ricostruzione del ramo genealogico materno è frutto di ricerche durate 7 anni. A compierle Fiorenzo Santini, giornalista e sociologo dell'emigrazione marchigiana in Argentina, e Gabriele Cipolletta, appassionato di calcio e allenatore.

Messi è nato a Rosario, in Argentina, ma è diventato famoso in tutto il mondo e si è ovviamente affermato con il Barcellona a livello calcistico, diventando il più grande di sempre. Fiorenzo Santini, in passato, si era già occupato della ricostruzione delle origini del padre del calciatore, Jorge Messi, il cui bisavolo era volato in Argentina da Recanati, ma poi aveva voluto sapere di più anche sulla moglie.

Ecco cosa dice Fiorenzo Santini su Maria Cuccittini, mamma del calciatore: "Il padre di Messi in un’occasione mi chiese anche notizie sulla cittadinanza della moglie. Ho scoperto che la trisnonna di Messi aveva lasciato il paese in provincia di Macerata nel 1889, diretta in Brasile. Appena ho cominciato le ricerche, mi sono reso conto del fatto che il cognome Cuccittini, in Italia, non esisteva. Così ho avuto un’intuizione: forse era stato registrato erroneamente all’arrivo della famiglia nel nuovo continente. L’intuizione si è dimostrata corretta. Il nome originario della famiglia era, infatti, Coccettini e proveniva proprio da San Severino Marche. Uno dei nati in Brasile è risultato essere il bisnonno materno di Messi e ho trovato il certificato storico della famiglia emigrata, il quale combacia perfettamente con il documento argentino ricevuto da un cugino della mamma".

Così, il comune di San Severino Marche ha deciso di rendere Messi un cittadino onorario. Così ha stabilito l'amministrazione locale, scrive il CorSera, che il 25 marzo, in occasione della prossima riunione del consiglio comunale, conferirà ufficialmente il riconoscimento. Ci sono già stati contatti anche per permettere al sindaco Rosa Piermattei di consegnare l'onorificenza al campione. Ecco le parole del sindaco: "L’abbiamo già invitato. Se non sarà possibile per lui arrivare qui, ci organizzeremo per andare noi a Parigi, e consegnare direttamente la cittadinanza al campione". Ecco le Top News di oggi sul Milan: intervista esclusiva a Luciano Moggi, sondaggio per Zaniolo >>>

