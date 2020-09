Maglie Milan, la Puma lancia un contest: prima e terza casacca in finale!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il profilo ufficiale della Puma, su Twitter, ha lanciato un contest in cui mette in pratica una sfida immaginaria tra tutte le maglie da calcio marchiate con il noto logo del felino. La sfida ha avuto un epilogo decisamente a sorpresa: in finale, infatti, sono arrivate la prima e la terza maglia del Milan. Concorrenza spazzata e monopolio conquistato; le divise rossonere, infatti, hanno raggiunto livelli altissimi di gradimento perché rappresentano in pieno la città di Milano. Meno successo ha avuto la seconda divisa, la classica bianca, che si ispira all’architettura del ‘MUDEC’, il Museo delle Culture del capoluogo lombardo.

