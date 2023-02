Inter-Milan, Leao re dei dribbling: il migliore dell’intera Serie A

( fonte: acmilan.com ) - La 21ª giornata di Serie A porta, nel suo menu, il 235° Derby di Milano . Un appuntamento atteso come pochi, da sempre in grado di segnare un "prima" e un "dopo" nella stagione delle due squadre.

Un dato statistico che separa le due squadre è quello relativo ai dribbling. I rossoneri, infatti, vantano in Rafael Leão il giocatore con più dribbling completati in questo campionato (33), mentre l'Inter è la peggiore in Serie A - solo Union Berlino e Schalke 04 fanno peggio nei migliori campionati europei - per dribbling riusciti in stagione (71). Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?