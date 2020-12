Il 2020 del Milan: il tormentone Robinson. Che fine ha fatto?

Milan, il tormentone Robinson: che fine ha fatto?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 2020 sta volgendo (fortunatamente) al termine ed è dunque il momento di fare il punto sull’anno solare che sta per spegnersi. A parte la bontà del percorso del Milan, che ha stupito nel post lockdown e sta continuando a farlo nella stagione corrente, ci sono anche delle curiosità che non possono rimanere inosservate. A questo proposito come dimenticare il tormentone Antonee Robinson? Ve lo ricordate? Sicuramente sì, ma è opportuno rimettere le lancette dell’orologio indietro per fare il punto su un acquisto sfumato a due passi dalla firma.

Gennaio 2020: il Milan aveva già imparato ad apprezzare le qualità devastanti di Theo Hernandez, sapientemente corteggiato e portato in Italia da Paolo Maldini. Difficile per tutti gareggiare con un interprete fenomenale del ruolo, ma quantomeno c’era bisogno di un altro giocatore che potesse sostituirlo in caso di assenza. Ricardo Rodriguez, per non perdere l’Europeo (alla fine mai giocato per ovvi motivi), decide di trasferirsi al PSV Eindhoven per trovare più continuità. L’idea della società era chiara fin dall’inizio: prendere un calciatore giovane da far crescere gradualmente sotto l’ombra del francese.

A tal proposito spunta il nome di Antonee Robinson, terzino sinistro classe 1997 del Wigan. Il Milan ci crede, lo vuole, lo prende. Il giocatore sbarca a Milano per sostenere le visite mediche di rito prima della firma del contratto. Ma qualcosa va storto: nel corso degli accertamenti cardiaci, i medici notano un’aritmia che rende impossibile il suo acquisto. Nulla di fatto con il Milan che richiama Diego Laxalt dal Torino. Il ragazzo, in un’intervista successiva, ha spiegato il suo rammarico per una grande occasione persa per sempre. A questo punto è lecito chiedersi: ma che fine ha fatto?

Robinson è stato operato per questo problema dai medici del Wigan e, dopo il lockdown, è ttornato immediatamente in campo. Il problema era facilmente risolvibile con un piccolo intervento, per questo motivo adesso il terzino adesso sta bene. Ma non gioca più nel Wigan, si è trasferito al Fulham nel corso di questa estate. Dopo i primi tre match di Premier League tra panchina e tribuna, Robinson si è appropriato della fascia sinistra giocando per 90 minuti nei successivi 11 incontri. Con risultati però discutibili: 0 gol e assist e 18^ posto in classifica per i Cottagers. Un’occasione persa per il Milan? Con il senno di poi non sembra essere andata esattamente così…

