Ibrahimovic a Sanremo: “Amadeus, mi hai sottovalutato?” | News

Ibrahimovic ad Amadeus: “Ho sentito che mi hai chiamato supereroe”

Zlatan Ibrahimovic, presente sul palco del Teatro Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo, ha detto queste parole una volta entrato in scena. “Amadeus, ho sentito che mi hai chiamato supereroe: mi hai sottovalutato? Come ho convinto il motociclista? E’ stato semplice, gli ho detto che o mi portava a Sanremo o Amadeus avrebbe presentato di nuovo il Festival. E’ stata una bella serata, ho incontrato Sinisa Mihajlovic e Donato Grande, due veri gladiatori.” Infine ha stabilito una nuova regola. “Regola numero cinque: c’è troppa gente, rischiamo una squalifica. Lasciamo solo tamburi e ragazze, tutti gli altri via”. Intanto abbiamo intervistato in esclusiva l’ex portiere del Milan Marco Amelia.