Figli di Zlatan: il calcio europeo ha un nuovo Ibrahimovic | News

Un altro Ibrahimovic pronto a prendersi la scena: non si tratta di Zlatan, né di un parente. Ecco chi è e dove gioca il giovane talento

'Siamo tutti figli di Dio', recita l'antico testamento pervenuto a noi comuni fratelli. Tutti d'accordo, tranne uno. Zlatan Ibrahimovic direbbe 'siete tutti figli miei', come dare torto all'onnipotente attaccante del Milan che alla soglia dei 40 anni, è pronto ad affrontare una grande stagione con i colori rossoneri, probabilmente l'ultima. E a proposito di Ibrahimovic, il calcio europeo sta vedendo nascere un omonimo dello svedese. Non si tratta di uno dei due figli del gigante di Malmo, ma di un ragazzino quindicenne che gioca nelle giovanili del Bayern Monaco.

Il suo nome è Arijon ed è un classe 2005. Di origini kosovare, il piccolo Ibra è nato a Norimberga, in Germania, dunque di nazionalità tedesca. Si tratta di un trequartista ma che, all'occorrenza, può addirittura ricoprire i ruoli di centrocampista centrale e di centravanti. Sicuramente il cognome sulle sue spalle peserà molto, ma facciamolo crescere in santa pace. Del resto, essere avere un cognome del genere è una benedizione non da tutti.