Ex Team Manager Ajax: “Ibra? Per colpa sua dovemmo ristampare tutte le maglie”

Ex Team Manager Ajax: “Ibrahimovic? Per colpa sua dovemmo ristampare tutte le maglie”

David Endt, ex Team Manager dell’Ajax, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha raccontato un aneddoto divertente sul passato di Zlatan Ibrahimovic: “Alla sua prima stagione Ibra diceva di non voler giocare col cognome di famiglia, ‘Ibrahimovic’, ma col più artistico ‘Zlatan’ scritto dietro la maglia. L’anno dopo feci preparare le maglie proprio così e lui, alla prima uscita, mi sorprese ancora una volta: ‘Ma come Zlatan? Io gioco col mio cognome: Ibrahimovic. Mio padre mi ha detto che devo fare così’. Non sapevo davvero cosa rispondergli… Morale della favola: dovetti cambiare di nuovo tutte le maglie ripassando da Zlatan a Ibrahimovic”.

